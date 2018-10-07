По-осінньому тепло: синоптики розповіли про погоду на початок тижня (карта)

У Києві без опадів та до 18 градусів тепла.

У Києві очікується малохмарна погода, без опадів / фото УНІАН

Погода в Україні у понеділок, 8 жовтня, буде по-осінньому теплою та сонячною. Найвищі температурні показники у понеділок слід очікувати на Закарпатті, а також на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Про це інформує Укргідрометцентр.

По всій території України синоптики обіцяють суху, малохмарну погоду. Повітря прогріється до комфортних +16...+20 градусів. Потішить і теплий південний вітерець, його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

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Найтепліше буде на Закарпатті, там стовпчики термометрів піднімуться до +20...+22 градусів, а також на узбережжі Чорного та Азовського морів – до +18...+20 градусів. Найхолодніше – на Поліссі, до +16...+18 градусів.

У Києві теж очікується малохмарна погода, без опадів. У столиці повітря прогріється до +16...+18 градусів.

На вівторок, 9 жовтня, синоптики не прогнозують опади. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°, у південній частині та на Закарпатті до 23°.

Прогноз погоди на понеділок, 8 жовтня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +17…+19

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +17…+19

Харків – +17…+19

Київ – +16…+18