По-осінньому тепло: синоптики розповіли про погоду на початок тижня (карта)
У Києві без опадів та до 18 градусів тепла.
Погода в Україні у понеділок, 8 жовтня, буде по-осінньому теплою та сонячною. Найвищі температурні показники у понеділок слід очікувати на Закарпатті, а також на узбережжі Чорного та Азовського морів.
Про це інформує Укргідрометцентр.
По всій території України синоптики обіцяють суху, малохмарну погоду. Повітря прогріється до комфортних +16...+20 градусів. Потішить і теплий південний вітерець, його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.
Синоптики попереджають про заморозки в Україні
Найтепліше буде на Закарпатті, там стовпчики термометрів піднімуться до +20...+22 градусів, а також на узбережжі Чорного та Азовського морів – до +18...+20 градусів. Найхолодніше – на Поліссі, до +16...+18 градусів.
У Києві теж очікується малохмарна погода, без опадів. У столиці повітря прогріється до +16...+18 градусів.
На вівторок, 9 жовтня, синоптики не прогнозують опади. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°, у південній частині та на Закарпатті до 23°.
Прогноз погоди на понеділок, 8 жовтня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +17…+19
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +17…+19
Харків – +17…+19
Київ – +16…+18
Погода в Україні
- Вінниця+20°... +9°
- Дніпро+19°... +5°
- Донецьк+19°... +5°
- Житомир+19°... +9°
- Запоріжжя+20°... +7°
- Івано-Франківськ+18°... +8°
- Київ+20°... +9°
- Кіровоград+18°... +3°
- Луганськ+18°... +7°
- Луцьк+14°... +5°
- Львів+15°... +6°
- Миколаїв+19°... +5°
- Одеса+20°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Рівне+15°... +4°
- Сімферополь+20°... +8°
- Суми+18°... +8°
- Тернопіль+17°... +7°
- Харків+18°... +6°
- Херсон+21°... +6°
- Хмельницький+17°... +5°
- Черкаси+18°... +6°
- Чернігів+20°... +7°
- Чернівці+19°... +9°