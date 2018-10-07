Португалію накрили масштабні лісові пожежі (фоторепортаж)

Сотні людей евакуювали.

У Португалії масштабні пожежі накрили національний парк в районі Кашкайша і Сінтра біля столиці Португалії - Лісабона.

Про це повідомляє Reuters.

До гасіння масштабної пожежі залучені понад 700 пожежників, а також шість літальних апаратів, які здійснюють водне бомбардування. Внаслідок розповсюдження вогню 18 вогнеборців отримали легкі поранення.

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Зазначається, що рятувальники провели евакуацію трьох сотень людей вночі проти 7 жовтня. Проте у неділю цього ж дня погода сприяла пожежникам у гасінні вогню. З одного з районів евакуювали ще півсотні осіб.

За повідомленнями місцевої влади, наразі є два активних фронти пожежі, з якими борються співробітники рятувальних служб.

Нагадаємо, одні із найпотужніших пожеж в історії Португалії сталася минулого року. Тоді протягом двох хвиль пожеж загинули 114 осіб.