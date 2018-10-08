В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +21° (карта)

По всій країні буде сонячно.

В Україні сьогодні буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 8 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.

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На сході без опадів, температура до +19°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +21°.

На заході України практично без опадів. Температура до +21°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +17°. У центрі без опадів, температура до +19°.

Прогноз на 8 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 8 жовтня — Єфросиї, Сергія. Ранній сніг — на ранню й теплу весну; якщо він глибокий, то наступного року буде добрий урожай. Якщо у цей день випаде сніг, то зима встановиться на Михайла (21 листопада). Коли на Єфросію тепла погода, то ще тепло триватиме три тижні.

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