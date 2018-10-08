В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +21° (карта)
По всій країні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 8 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.
У п'яти областях України зберігається пожежна небезпека
На сході без опадів, температура до +19°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +21°.
На заході України практично без опадів. Температура до +21°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +17°. У центрі без опадів, температура до +19°.
За народним прогнозом, 8 жовтня — Єфросиї, Сергія. Ранній сніг — на ранню й теплу весну; якщо він глибокий, то наступного року буде добрий урожай. Якщо у цей день випаде сніг, то зима встановиться на Михайла (21 листопада). Коли на Єфросію тепла погода, то ще тепло триватиме три тижні.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +4°
- Дніпро+20°... +6°
- Донецьк+21°... +6°
- Житомир+14°... +6°
- Запоріжжя+20°... +8°
- Івано-Франківськ+19°... +5°
- Київ+14°... +6°
- Кіровоград+18°... +7°
- Луганськ+20°... +5°
- Луцьк+15°... +4°
- Львів+17°... +5°
- Миколаїв+22°... +8°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+17°... +7°
- Рівне+15°... +3°
- Сімферополь+21°... +11°
- Суми+16°... +5°
- Тернопіль+16°... +4°
- Харків+17°... +7°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницький+14°... +2°
- Черкаси+16°... +5°
- Чернігів+15°... +4°
- Чернівці+19°... +6°