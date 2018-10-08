Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +17°

Ввечері у столиці до +12°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 жовтня в Києві без опадів, температура до +17°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 3,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:03, а зайде у 18:28.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 8 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.