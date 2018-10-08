У п'яти областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Пожежна небезпека зберігається на півдні та сході України.
Сьогодні, 8 довтня, у п'яти областях України очікується пожежна небезпека надзвичайного рівня.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +17°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"8 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 8 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло. Зокрема, на сході температура до +19°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +21°.
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