У п'яти областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Пожежна небезпека зберігається на півдні та сході України.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 8 довтня, у п'яти областях України очікується пожежна небезпека надзвичайного рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"8 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 8 жовтня, в Україні без опадів, у більшості областей буде тепло. Зокрема, на сході температура до +19°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +21°.