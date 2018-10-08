Землетрус і цунамі в Індонезії: кількість жертв перевищила 1700 осіб

10:51, 8 жовтня 2018
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Більше 2600 людей залишаються у лікарні.

Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS
Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS

За останніми даними, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули 1763 людини.

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Більшість останків були виявлені в адміністративному центрі регіону Центральний Сулавесі - місті Палу, районах Донггала, Сигі і Паригі Моунтонг, а також у Пасанг Кау сусідноьї провінції Північний Сулавесі. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

Очікується, що пошуково-рятувальна операція завершиться 11 жовтня, однак її можуть продовжити на три дні. Також повідомляється, що після землетрусу 2632 людини залишаються в лікарні.

Раніше повідомлялося, що число жертв серії землетрусів і цунамі в Індонезії зросло до 1424 людей.

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