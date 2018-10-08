Погода на тиждень: в Україну повернеться бабине літо (карта)
Весь тиждень в Україні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, практично весь тиждень в Україні буде тепло і без опадів.
У понеділок в Україні буде сонячно. На півдні до +21°, в інших регіонах до +14°...+20°.
У вівторок, 9 жовтня, в Україні без опадів. На півдні до +22°.
У середу, 10 жовтня, по всій країні буде сонячно. Найбільш тепла погода на півдні та сході до +21°. В інших регіонах до +20°.
У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні +5°...+10°, вдень на півдні та сході до +21°.
У п'ятницю буде сонячно і без опадів. На півдні до +22°, в інших регіонах до +21°.
13 і 14 жовтня в Україні буде тепло і ясно. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до +2°, на решті території +3°...+9°. Вдень температура по країні +15°...+20°. У неділю вночі на заході та сході до +3°, вдень в Україні від +16° до +20°.
Народний прогноз
8 жовтня — Ефросии, Сергія. Ранній сніг — на ранню й теплу весну; якщо він глибокий, то наступного року буде добрий урожай. Якщо у цей день випаде сніг, то зима встановиться на Михайла (21 листопада). 9 жовтня — Івана Богослова. На Богослова дощ зі снігом — у січні тричі йтиме дощ; сонячно і тепло — червень буде дощовий і холодний.
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +21° (карта)
10 жовтня вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького, одного із зачинателів Соловецького монастиря. Якщо на Саватія станеться грім, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.
11 жовтня - Харитонов день, Харитон Іменинник, Катальник. Сьогодні один із найбільш неблагополучних днів у році. За сьогоднішнім днем предки ніяких особливих погодних прикмет не запам'ятали, але відносно жовтня стверджували: жовтень ходить по краю, виганяє птахів із раю. У народному календарі 12 жовтня - день Феофана Милостивого. Погодні прикмети підказують, якщо на Феофана багато зірок - до сухої осені.
13 жовтня — Григорія і Михайла. Снігу немає — зима почнеться не скоро. Перший сухий сніг обіцяє хороше літо. 14 жовтня — Покрова. Якщо лист з берези та дуба на Покрову впаде чисто — до легкого року, залишиться — до суворої зими. Якщо у вишні листя опаде до 14 жовтня — зима буде теплою, якщо ж вишня зелена — зима буде люта.
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Погода в Україні
- Вінниця+14°... +4°
- Дніпро+20°... +6°
- Донецьк+21°... +6°
- Житомир+14°... +6°
- Запоріжжя+20°... +8°
- Івано-Франківськ+19°... +5°
- Київ+14°... +6°
- Кіровоград+18°... +7°
- Луганськ+20°... +5°
- Луцьк+15°... +4°
- Львів+17°... +5°
- Миколаїв+22°... +8°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+17°... +7°
- Рівне+15°... +3°
- Сімферополь+21°... +11°
- Суми+16°... +5°
- Тернопіль+16°... +4°
- Харків+17°... +7°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницький+14°... +2°
- Черкаси+16°... +5°
- Чернігів+15°... +4°
- Чернівці+19°... +6°