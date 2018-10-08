Погода на тиждень: в Україну повернеться бабине літо (карта)

Весь тиждень в Україні буде сонячно.

Цього тижня в Україні буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, практично весь тиждень в Україні буде тепло і без опадів.

У понеділок в Україні буде сонячно. На півдні до +21°, в інших регіонах до +14°...+20°.

Прогноз на 8 жовтня / УНІАН

У вівторок, 9 жовтня, в Україні без опадів. На півдні до +22°.

Прогноз на 9 жовтня / УНІАН

У середу, 10 жовтня, по всій країні буде сонячно. Найбільш тепла погода на півдні та сході до +21°. В інших регіонах до +20°.

Прогноз на 10 жовтня / УНІАН

У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні +5°...+10°, вдень на півдні та сході до +21°.

Прогноз на 11 жовтня / УНІАН

У п'ятницю буде сонячно і без опадів. На півдні до +22°, в інших регіонах до +21°.

Прогноз на 12 жовтня / УНІАН

13 і 14 жовтня в Україні буде тепло і ясно. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до +2°, на решті території +3°...+9°. Вдень температура по країні +15°...+20°. У неділю вночі на заході та сході до +3°, вдень в Україні від +16° до +20°.

Прогноз на 13 жовтня / УНІАН

Прогноз на 14 жовтня / УНІАН

Народний прогноз

8 жовтня — Ефросии, Сергія. Ранній сніг — на ранню й теплу весну; якщо він глибокий, то наступного року буде добрий урожай. Якщо у цей день випаде сніг, то зима встановиться на Михайла (21 листопада). 9 жовтня — Івана Богослова. На Богослова дощ зі снігом — у січні тричі йтиме дощ; сонячно і тепло — червень буде дощовий і холодний.

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10 жовтня вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького, одного із зачинателів Соловецького монастиря. Якщо на Саватія станеться грім, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.

11 жовтня - Харитонов день, Харитон Іменинник, Катальник. Сьогодні один із найбільш неблагополучних днів у році. За сьогоднішнім днем предки ніяких особливих погодних прикмет не запам'ятали, але відносно жовтня стверджували: жовтень ходить по краю, виганяє птахів із раю. У народному календарі 12 жовтня - день Феофана Милостивого. Погодні прикмети підказують, якщо на Феофана багато зірок - до сухої осені.

13 жовтня — Григорія і Михайла. Снігу немає — зима почнеться не скоро. Перший сухий сніг обіцяє хороше літо. 14 жовтня — Покрова. Якщо лист з берези та дуба на Покрову впаде чисто — до легкого року, залишиться — до суворої зими. Якщо у вишні листя опаде до 14 жовтня — зима буде теплою, якщо ж вишня зелена — зима буде люта.

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