У Центральній Америці 12 людей загинули в результаті злив
Тисячі людей постраждали в результаті негоди.
12 людей загинули, кілька десятків тисяч постраждали в результаті злив, що накрили Нікарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу, Коста-Ріку та деякі інші країни Центральної Америки.
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Так, 4 людини загинули в Нікарагуа. Загалом там від злив постраждало близько 13 тисяч осіб. Очікується, що тут зливи триватимуть ще принаймні добу, та призведуть до повеней і зсувів, передає Xinhua.
У Гондурасі жертвами стихії стали 6 осіб, постраждали майже 7 тисяч. У Сальвадорі в результаті злив щонайменше 2 людини загинули, 10 отримали поранення.
У Гватемалі знила 11-річна дитина. А від проливних дощів постраждали майже 3000 осіб.
Нагадаємо, місто Катання на італійському острові Сицилія постраждало від повені. Затоплення викликали сильні зливи і град.
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