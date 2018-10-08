У Центральній Америці 12 людей загинули в результаті злив

14:01, 8 жовтня 2018
14
0

Тисячі людей постраждали в результаті негоди.

Центральна Америка постраждала від сильних дощів / REUTERS
Центральна Америка постраждала від сильних дощів / REUTERS

12 людей загинули, кілька десятків тисяч постраждали в результаті злив, що накрили Нікарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу, Коста-Ріку та деякі інші країни Центральної Америки.

Тайфун "Трамі" в Японії: двоє людей загинули

Так, 4 людини загинули в Нікарагуа. Загалом там від злив постраждало близько 13 тисяч осіб. Очікується, що тут зливи триватимуть ще принаймні добу, та призведуть до повеней і зсувів, передає Xinhua.

У Гондурасі жертвами стихії стали 6 осіб, постраждали майже 7 тисяч. У Сальвадорі в результаті злив щонайменше 2 людини загинули, 10 отримали поранення.

У Гватемалі знила 11-річна дитина. А від проливних дощів постраждали майже 3000 осіб.

Нагадаємо, місто Катання на італійському острові Сицилія постраждало від повені. Затоплення викликали сильні зливи і град.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Шторм «Майкл», який загрожує США, посилився до урагану Шторм «Майкл», який загрожує США, посилився до урагану
В Україні завтра без опадів, у більшості областей збережеться тепла погода (відеопрогноз) В Україні завтра без опадів, у більшості областей збережеться тепла погода (відеопрогноз)
Потужний землетрус на Гаїті: 14 людей загинули, сотні постраждали (відео) Потужний землетрус на Гаїті: 14 людей загинули, сотні постраждали (відео)
У Центральній Америці 12 людей загинули в результаті злив У Центральній Америці 12 людей загинули в результаті злив
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +17° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +17°
По-осінньому тепло: синоптики розповіли про погоду на початок тижня (карта) По-осінньому тепло: синоптики розповіли про погоду на початок тижня (карта)
Прогноз погоди: завтра вся Україна під владою "бабиного літа" (карта) Прогноз погоди: завтра вся Україна під владою "бабиного літа" (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
87 %
769 мм
4.3 м/с
15 %
Стрічка новин