Потужний землетрус на Гаїті: 14 людей загинули, сотні постраждали (відео)
Землетрус на Гаїті стався 6 жовтня.
У результаті землетрусу магнітудою 5,9, який стався на Гаїті, загинули 14 осіб.
У Китаї стався потужний землетрус
Ще майже дві сотні людей досі перебувають у лікарнях. Медики кажуть, серед постраждалих чимало тих, у кого просто від переляку не витримало серце, йдеться в сюжеті ТСН.
Землетрус стався 6 жовтня поруч з містом Пор-де-Пе.
Сотні людей перебувають на лікарняних ліжках після землетрусу на Гаїті
Нагадаємо, за останніми даними, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули 1763 людини. Більшість останків були виявлені в адміністративному центрі регіону Центральний Сулавесі - місті Палу, районах Донггала, Сигі і Паригі Моунтонг, а також у Пасанг Кау сусідньої провінції Північний Сулавесі.
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