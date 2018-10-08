Потужний землетрус на Гаїті: 14 людей загинули, сотні постраждали (відео)

15:15, 8 жовтня 2018
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Землетрус на Гаїті стався 6 жовтня.

Сотні людей постраждали в результаті землетрусу на Гаїті / REUTERS
Сотні людей постраждали в результаті землетрусу на Гаїті / REUTERS

У результаті землетрусу магнітудою 5,9, який стався на Гаїті, загинули 14 осіб.

У Китаї стався потужний землетрус

Ще майже дві сотні людей досі перебувають у лікарнях. Медики кажуть, серед постраждалих чимало тих, у кого просто від переляку не витримало серце, йдеться в сюжеті ТСН.

Землетрус стався 6 жовтня поруч з містом Пор-де-Пе.

Нагадаємо, за останніми даними, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули 1763 людини. Більшість останків були виявлені в адміністративному центрі регіону Центральний Сулавесі - місті Палу, районах Донггала, Сигі і Паригі Моунтонг, а також у Пасанг Кау сусідньої провінції Північний Сулавесі.

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