В Україні завтра без опадів, у більшості областей збережеться тепла погода (відеопрогноз)
На півдні температура до +22°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 9 жовтня, в Україні без опадів, температура до +22°.
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Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура до +21°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.
На заході України без опадів. Температура до +20°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +15°. У центрі без опадів, температура до +20°.
За народним прогнозом, 9 жовтня — Івана Богослова. На Богослова дощ зі снігом — у січні тричі йтиме дощ; сонячно і тепло — червень буде дощовий і холодний. Якщо на Івана Богослова випаде сніг, то зима не затримається.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 9 жовтня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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- Дніпро+20°... +6°
- Донецьк+21°... +6°
- Житомир+14°... +6°
- Запоріжжя+20°... +8°
- Івано-Франківськ+19°... +5°
- Київ+14°... +6°
- Кіровоград+18°... +7°
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- Луцьк+15°... +4°
- Львів+17°... +5°
- Миколаїв+22°... +8°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+17°... +7°
- Рівне+15°... +3°
- Сімферополь+21°... +11°
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- Тернопіль+16°... +4°
- Харків+17°... +7°
- Херсон+22°... +8°
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- Чернігів+15°... +4°
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