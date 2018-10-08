У Києві завтра до +14°, без опадів

У столиці завтра трохи похолодає.

У Києві завтра опадів не очікується / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 жовтня в Києві без опадів, температура до +14°.

Читайте також Погода на тиждень: в Україну повернеться бабине літо (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері - до +9°. Вітер південний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:08, а зайде у 18:21.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 жовтня, в Україні без опадів, температура до +22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.