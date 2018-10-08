У Києві завтра до +14°, без опадів
У столиці завтра трохи похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, 9 жовтня в Києві без опадів, температура до +14°.
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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері - до +9°. Вітер південний, до 3,0 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:08, а зайде у 18:21.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 жовтня, в Україні без опадів, температура до +22°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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- Дніпро+20°... +6°
- Донецьк+21°... +6°
- Житомир+14°... +6°
- Запоріжжя+20°... +8°
- Івано-Франківськ+19°... +5°
- Київ+14°... +6°
- Кіровоград+18°... +7°
- Луганськ+20°... +5°
- Луцьк+15°... +4°
- Львів+17°... +5°
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- Полтава+17°... +7°
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