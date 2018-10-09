Шторм «Майкл», який загрожує США, посилився до урагану
Ураган досягне узбережжя Флориди і може посилитися.
Тропічний шторм «Майкл», що насувається на південне узбережжя США, посилився до урагану першої категорії, повідомили у Національному центрі ураганів США.
За прогнозами спеціалістів, 9 жовтня ураган досягне узбережжя Флориди і може посилитися. Про це повідомляє "Радіо свобода".
У США зросла кількість жертв урагану "Флоренс"
Метеорологи попередили, що в Мексиканській затоці через стихію можуть утворитися небезпечні для життя штормові хвилі. Коли ураган дістанеться суші, це може призвести до блокування доріг і перебоїв з постачанням електроенергії та води.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +4°
- Дніпро+20°... +6°
- Донецьк+21°... +6°
- Житомир+14°... +6°
- Запоріжжя+20°... +8°
- Івано-Франківськ+19°... +5°
- Київ+14°... +6°
- Кіровоград+18°... +7°
- Луганськ+20°... +5°
- Луцьк+15°... +4°
- Львів+17°... +5°
- Миколаїв+22°... +8°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+17°... +7°
- Рівне+15°... +3°
- Сімферополь+21°... +11°
- Суми+16°... +5°
- Тернопіль+16°... +4°
- Харків+17°... +7°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницький+14°... +2°
- Черкаси+16°... +5°
- Чернігів+15°... +4°
- Чернівці+19°... +6°
Віргінія, США
+ 27 °
Хмарно з проясненнямиПогода Стерлінг
Відчувається як:+27 °
Вологість:87 %
Тиск:769 мм
Вітер: 4.3 м/с
Ймовірність опадів:15 %
Схід:07:13
Захід18:40
Фаза місяця:
Стрічка новин