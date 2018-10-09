Шторм «Майкл», який загрожує США, посилився до урагану

02:26, 9 жовтня 2018
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Ураган досягне узбережжя Флориди і може посилитися.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Тропічний шторм «Майкл», що насувається на південне узбережжя США, посилився до урагану першої категорії, повідомили у Національному центрі ураганів США.

За прогнозами спеціалістів, 9 жовтня ураган досягне узбережжя Флориди і може посилитися. Про це повідомляє "Радіо свобода".

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Метеорологи попередили, що в Мексиканській затоці через стихію можуть утворитися небезпечні для життя штормові хвилі. Коли ураган дістанеться суші, це може призвести до блокування доріг і перебоїв з постачанням електроенергії та води.

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