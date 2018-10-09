Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +22° (карта)

08:11, 9 жовтня 2018
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Найтепліше буде на півдні країни.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 9 жовтня, в Україні без опадів, температура до +22°.

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Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура до +21°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України без опадів. Температура до +20°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +15°. У центрі без опадів, температура до +20°.

Прогноз на 9 жовтня / УНІАН
Прогноз на 9 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 9 жовтня — Івана Богослова. На Богослова дощ зі снігом — у січні тричі йтиме дощ; сонячно і тепло — червень буде дощовий і холодний. Якщо на Івана Богослова випаде сніг, то зима не затримається.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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