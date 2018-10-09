У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +14°

08:30, 9 жовтня 2018
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Ввечері у столиці до +9°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 жовтня в Києві без опадів, температура до +14°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері - до +9°. Вітер південний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:08, а зайде у 18:21.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 жовтня, в Україні без опадів, температура до +22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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