Кліматологи оголосили про початок бабиного літа у Києві

7 жовтня у столиці потепліло до +20 градусів.

До Києва увірвалося бабине літо / УНІАН

Через два тижні після початку метеорологічної осені до Києва завітало бабине літо.

Читайте також Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +22° (карта)

У неділю, 7 жовтня, у Києві максимальна температура повітря досягла майже +20 градусів. А середньодобова перевищила +13 градусів.

"Це значить, що до Києва завітало бабине літо", - йдеться в повідомленні прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За прогнозами Українського гідрометцентру, бабине літо протримається не менше тижня, тому опалювальний сезон у столиці розпочнеться у другій половині жовтня.

Прогноз погоди у Києві: 9 жовтня у столиці без опадів, температура до +14°.