Кліматологи оголосили про початок бабиного літа у Києві
7 жовтня у столиці потепліло до +20 градусів.
Через два тижні після початку метеорологічної осені до Києва завітало бабине літо.
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +22° (карта)
У неділю, 7 жовтня, у Києві максимальна температура повітря досягла майже +20 градусів. А середньодобова перевищила +13 градусів.
"Це значить, що до Києва завітало бабине літо", - йдеться в повідомленні прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За прогнозами Українського гідрометцентру, бабине літо протримається не менше тижня, тому опалювальний сезон у столиці розпочнеться у другій половині жовтня.
Прогноз погоди у Києві: 9 жовтня у столиці без опадів, температура до +14°.
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