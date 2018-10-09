Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії зросло до 1948 людей

835 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.

Наслідки землетрусу і цунамі в Індонезії / REUTERS

Число жертв землетрусу і цунамі в індонезійській провінції Центральний Сулавесі зросло до 1948 людей.

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835 осіб все ще вважаються зниклими безвісти, 10,7 тисяч осіб отримали поранення. Крім того, зруйновано 65,7 тисяч житлових будинків і 2736 навчальних будівель, 74,4 тисяч осіб були евакуйовані, передає Сіньхуа з посиланням на Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

Найбільше від землетрусу постраждало місто місто Палу, там загинули 1539 осіб.

Очікується, що всі рятувальні роботи після землетрусу і цунамі завершаться 11 жовтня, але термін рятувальної операції може бути продовжений залежно від фактичної ситуації.

Економічний збиток від землетрусу і цунамі складе близько 660 млн доларів, проте по мірі продовження пошуково-рятувальних робіт та підрахунку збитків число жертв і постраждалих, а також розмір економічних втрат можуть ще зрости.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 5,9, який стався на Гаїті, загинули 14 осіб.