Повінь в Ірані: дев'ять осіб загинуло

11:56, 9 жовтня 2018
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Від затоплення постраждали шість провінцій Ірану.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті сильної повені в Ірані протягом кількох останніх днів загинули дев'ять осіб.

За останні тижні ця повінь стала вже другою, наприкінці вересня жертвами негоди по всій країні стали п'ятеро людей, передає Floodlist.

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Від затоплення постраждали шість провінцій Ірану: Гілян, Мазандаран, Голестан, Північний Хорасан, Ісфахан і Єзд. За даними товариства Червоного Півмісяця, допомогу отримали майже сім тисяч місцевих жителів.

Сильний дощ розпочався 5 жовтня, місцями всього за 24 години випало 274,6 мм опадів. Через повені і сильний вітер багато районів залишилися без електрики, пошкоджено понад 660 будинків.

Нагадаємо, 12 осіб загинули, кілька десятків тисяч постраждали в результаті злив, які накрили Нікарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу, Коста-Ріку та деякі інші країни Центральної Америки.

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