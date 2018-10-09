Повінь в Ірані: дев'ять осіб загинуло

Від затоплення постраждали шість провінцій Ірану.

Ілюстрація / REUTERS

У результаті сильної повені в Ірані протягом кількох останніх днів загинули дев'ять осіб.

За останні тижні ця повінь стала вже другою, наприкінці вересня жертвами негоди по всій країні стали п'ятеро людей, передає Floodlist.

Читайте також На Китай насувається тайфун "Конг-рей"

Від затоплення постраждали шість провінцій Ірану: Гілян, Мазандаран, Голестан, Північний Хорасан, Ісфахан і Єзд. За даними товариства Червоного Півмісяця, допомогу отримали майже сім тисяч місцевих жителів.

Сильний дощ розпочався 5 жовтня, місцями всього за 24 години випало 274,6 мм опадів. Через повені і сильний вітер багато районів залишилися без електрики, пошкоджено понад 660 будинків.

Нагадаємо, 12 осіб загинули, кілька десятків тисяч постраждали в результаті злив, які накрили Нікарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемалу, Коста-Ріку та деякі інші країни Центральної Америки.