Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

12:52, 9 жовтня 2018
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Пожежна небезпека утримається до 12 жовтня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"9-12 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Рівненській областях, 12 жовтня і на Львівщині, Житомирщині та Дніпропетровщині надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 9 жовтня, в Україні без опадів, температура до +22°.

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