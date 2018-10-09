Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Коста-Риці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 9 жовтня, у Коста-Риці стався землетрус магнітудою 4,9.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 46 км на південний схід від міста Кепос в провінції Пунтаренас. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Відомостей про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, число жертв землетрусу і цунамі в індонезійській провінції Центральний Сулавесі зросло до 1948 людина.