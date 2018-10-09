Дощу не буде: синоптик розповіла, яка погода очікується в Україні до кінця тижня

15:39, 9 жовтня 2018
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У Києві завтра трохи потепліє.

Найближчим часом в Україні очікується суха погода / УНІАН
Найближчим часом в Україні очікується суха погода / УНІАН

До кінця поточного тижня через вплив антициклону Viktor в Україні очікується тепла та суха погода.

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Ймовірно, дощів не буде і наступного тижня. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Антициклон Viktor визначатиме нашу погоду до суботи-неділі із захльостом аж на наступний тиждень. Тобто ніякого дощу не буде ще довго", - пише вона.

Діденко також розповіла про прогноз погоди у Києві. Завтра у столиці очікується потепління до +15 градусів. До кінця тижня також опадів не очікується.

Нагадаємо, через два тижні після початку метеорологічної осені до Києва завітало бабине літо. У неділю, 7 жовтня, у Києві максимальна температура повітря досягла майже +20 градусів. А середньодобова перевищила +13 градусів.

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