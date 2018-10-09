Дощу не буде: синоптик розповіла, яка погода очікується в Україні до кінця тижня
У Києві завтра трохи потепліє.
До кінця поточного тижня через вплив антициклону Viktor в Україні очікується тепла та суха погода.
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +22° (карта)
Ймовірно, дощів не буде і наступного тижня. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Антициклон Viktor визначатиме нашу погоду до суботи-неділі із захльостом аж на наступний тиждень. Тобто ніякого дощу не буде ще довго", - пише вона.
Діденко також розповіла про прогноз погоди у Києві. Завтра у столиці очікується потепління до +15 градусів. До кінця тижня також опадів не очікується.
Нагадаємо, через два тижні після початку метеорологічної осені до Києва завітало бабине літо. У неділю, 7 жовтня, у Києві максимальна температура повітря досягла майже +20 градусів. А середньодобова перевищила +13 градусів.
Погода в Україні
- Вінниця+18°... +7°
- Дніпро+20°... +8°
- Донецьк+21°... +5°
- Житомир+17°... +8°
- Запоріжжя+20°... +8°
- Івано-Франківськ+19°... +5°
- Київ+16°... +8°
- Кіровоград+18°... +9°
- Луганськ+20°... +4°
- Луцьк+20°... +6°
- Львів+19°... +7°
- Миколаїв+22°... +9°
- Одеса+22°... +8°
- Полтава+18°... +6°
- Рівне+20°... +6°
- Сімферополь+20°... +10°
- Суми+16°... +4°
- Тернопіль+19°... +5°
- Харків+17°... +5°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницький+19°... +5°
- Черкаси+17°... +7°
- Чернігів+18°... +5°
- Чернівці+18°... +8°