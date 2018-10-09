Погода на завтра: в Україні буде сонячно і без опадів (відеопрогноз)

16:30, 9 жовтня 2018
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На півдні температура до +22°.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН
Завтра в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 жовтня в Україні без опадів, температура до +22°.

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Детальний прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура до +21°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України без опадів. Температура до +19°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +17°. У центрі сонячно, температура до +20°.

За народним прогнозом, 10 жовтня вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького, одного із зачинателів Соловецького монастиря. Якщо на Саватія станеться грім, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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