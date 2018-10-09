У Києві завтра без опадів, температура до +17°

17:30, 9 жовтня 2018
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У столиці завтра трохи потепліє.

У Києві завтра потепліє / УНІАН
У Києві завтра потепліє / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 жовтня, у Києві без опадів, температура до +17°.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +17°, ввечері - до +6°. Вітер мінливий, до 2,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:09, а зайде у 18:19.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня в Україні без опадів, температура до +22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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