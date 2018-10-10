В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +22° (карта)

Сьогодні в Україні буде сонячно.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 жовтня в Україні без опадів, температура до +22°.

Читайте також Дощу не буде: синоптик розповіла, яка погода очікується в Україні до кінця тижня

Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +21°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України без опадів. Температура до +19°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +17°. У центрі сонячно, температура до +20°.

За народним прогнозом, 10 жовтня вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького, одного із зачинателів Соловецького монастиря. Якщо на Саватія станеться грім, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.

Прогноз на 11 жовтня / УНІАН

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.