Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +17°

Ввечері у столиці до +6°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 жовтня, у Києві без опадів, температура до +17°.

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Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +17°, ввечері - до +6°. Вітер мінливий, до 2,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:09, а зайде у 18:19.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня в Україні без опадів, температура до +22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.