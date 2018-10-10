В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

09:31, 10 жовтня 2018
242
0

Пожежна небезпека утримається до 12 жовтня.

В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека / фото ДСНС

До 12 жовтня у багатьох областях України очікується пожежна небезпека найвищого рівня.

В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +22° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"10-12 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Рівненській областях, 12 жовтня і на Львівщині, Житомирщині та Дніпропетровщині надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до кінця поточного тижня через вплив антициклону Viktor в Україні очікується тепла та суха погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Ураган "Майкл" досягнув Флориди: у США готуються до найгіршого (фото, відео) Ураган "Майкл" досягнув Флориди: у США готуються до найгіршого (фото, відео)
Погода на завтра: в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про туман на заході України Синоптики попереджають про туман на заході України
У Дніпрі та області оголосили штормове попередження У Дніпрі та області оголосили штормове попередження
Тумани та серпанки: синоптик розповіла про погоду на завтра Тумани та серпанки: синоптик розповіла про погоду на завтра
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +22° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +22° (карта)
Погода на завтра: в Україні буде сонячно і без опадів (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні буде сонячно і без опадів (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
89 %
755 мм
4.1 м/с
65 %
Стрічка новин