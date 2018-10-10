Пожежна небезпека утримається до 12 жовтня.

В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека / фото ДСНС

До 12 жовтня у багатьох областях України очікується пожежна небезпека найвищого рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"10-12 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Рівненській областях, 12 жовтня і на Львівщині, Житомирщині та Дніпропетровщині надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до кінця поточного тижня через вплив антициклону Viktor в Україні очікується тепла та суха погода.