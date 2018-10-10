Ураган "Майкл" посилився до третьої категорії і насувається на Флориду

10:47, 10 жовтня 2018
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Ураган може посилитися і до четвертої категорії.

На США насувається ураган / REUTERS
На США насувається ураган / REUTERS

Ураган "Майкл" посилився до третьої категорії потужності і рухається до північно-західного узбережжя американського штату Флорида зі швидкістю майже 200 км/год.

Губернатор штату Рік Скотт закликав жителів не ігнорувати евакуацію, оскільки стихія може завдати колосальної шкоди цілим районам.

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"Готуйтеся до гіршого, оскільки це дуже небезпечний шторм, і якщо ви не прислухаєтеся до закликів влади, він може вас вбити", - сказав він.

Через ураган у ряді графств можуть виникнути торнадо, прогнозується велика кількість опадів. Синоптики кажуть, що по мірі наближення до узбережжя сила вітру в центрі урагану буде збільшуватися, і потужність "Майкла" може досягти і четвертої категорії, повідомляє Euronews.

Раніше "Майкл" вже пройшов Кубу, однак там він викликав лише пошкодження і сильні дощі. Але тоді його сила була значно меншою.

Очікується, що після Флориди Майкл продовжить рухатися південно-східним узбережжям США. Під удар можуть потрапити штати Північна і Південна Кароліна, які у вересні пережили ураган "Флоренс".

Нагадаємо, кількість жертв урагану "Флоренс" в США збільшилася ще на два. Таким чином, через ураган загинули 49 людей.

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