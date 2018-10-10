На Шрі-Ланці жертвами проливних дощів стали дев'ять осіб

Місцями в західній частині країни випало понад 100 мм опадів.

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Дев'ять людей загинули через проливні дощі на Шрі-Ланці, тисячі людей були евакуйовані.

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Місцями в західній частині країни випало понад 100 мм опадів, а 10 жовтня дощі посиляться, передає Сіньхуа з посиланням на Центр по боротьбі зі стихійними лихами.

Загалом негода торкнулася більше 48 тисяч осіб, більше п'яти тисяч сімей евакуювали. В окрузі Калутара влада оголосила червоний сигнал небезпеки зсувів.

Нагадаємо, у результаті сильної повені в Ірані за останні кілька днів загинули дев'ять осіб.