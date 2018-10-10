На Шрі-Ланці жертвами проливних дощів стали дев'ять осіб

11:50, 10 жовтня 2018
186
0

Місцями в західній частині країни випало понад 100 мм опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Дев'ять людей загинули через проливні дощі на Шрі-Ланці, тисячі людей були евакуйовані.

У Центральній Америці 12 людей загинули в результаті злив

Місцями в західній частині країни випало понад 100 мм опадів, а 10 жовтня дощі посиляться, передає Сіньхуа з посиланням на Центр по боротьбі зі стихійними лихами.

Загалом негода торкнулася більше 48 тисяч осіб, більше п'яти тисяч сімей евакуювали. В окрузі Калутара влада оголосила червоний сигнал небезпеки зсувів.

Нагадаємо, у результаті сильної повені в Ірані за останні кілька днів загинули дев'ять осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Ураган "Майкл" досягнув Флориди: у США готуються до найгіршого (фото, відео) Ураган "Майкл" досягнув Флориди: у США готуються до найгіршого (фото, відео)
У Дніпрі та області оголосили штормове попередження У Дніпрі та області оголосили штормове попередження
Іспанська Майорка постраждала від повені (відео) Іспанська Майорка постраждала від повені (відео)
Ураган "Майкл" посилився до третьої категорії і насувається на Флориду Ураган "Майкл" посилився до третьої категорії і насувається на Флориду
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +22° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +22° (карта)
Погода на завтра: в Україні буде сонячно і без опадів (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні буде сонячно і без опадів (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
89 %
755 мм
4.1 м/с
65 %
Стрічка новин