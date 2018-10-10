Тумани та серпанки: синоптик розповіла про погоду на завтра

12:47, 10 жовтня 2018
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Вдень в Україні буде тепло.

Завтра в Україні очікується туман / Фото УНІАН
Завтра в Україні очікується туман / Фото УНІАН

Завтра, 11 жовтня, вдень в Україні збережеться тепла погода, однак очікується туман.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +17°

Прогноз погоди на завтра зробила синоптик Наталія Діденко.

"В Україні завтра вже знайомий нам антициклон Віктор, сонце, холодна ніч та теплий день. Майже все те саме. Додаються типові друзяки осені та особливо антициклонів - тумани та серпанки", - пише вона у Facebook.

Водіям треба бути особливо обережними вночі та вранці, коли тумани найгустіші. Видимість може знижуватися до 300-500 метрів.

Температура повітря найближчої ночі +4...+9, на півдні +5...+12 градусів. Завтра вдень повітря прогріється до +15...+19 градусів. На Закарпатті та у південній частині очікується "легке літо": +17...+22 градуси.

Нагадаємо, 10 жовтня в Україні без опадів, температура до +22°.

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