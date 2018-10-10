Іспанська Майорка постраждала від повені (відео)

14:31, 10 жовтня 2018
239
0

П'ятеро осіб загинули.

Мальорка постраждала від повені / REUTERS
Мальорка постраждала від повені / REUTERS

Сильні дощі викликали повені на іспанському острові Майорка, п'ятеро людей загинули.

Повінь в Ірані: дев'ять ять осіб загинуло

Також три людини отримали травми, кілька людей, серед яких двоє громадян Великобританії, зникли безвісти, повідомляє Stormnews з посиланням на RTVE.

Найбільше постраждав муніципалітет Сан-Лоренсо. Відзначається, що в районах, охоплених повінню, виникли проблеми з електропостачанням і зв'язком. Евакуйовано 200 жителів.

Відео: youtube.com/ IB3 NOTÍCIES

Нагадаємо, дев'ять людей загинули через проливні дощі на Шрі-Ланці, тисячі людей були евакуйовані.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Ураган "Майкл" досягнув Флориди: у США готуються до найгіршого (фото, відео) Ураган "Майкл" досягнув Флориди: у США готуються до найгіршого (фото, відео)
Завтра у Києві без опадів, температура до +16° Завтра у Києві без опадів, температура до +16°
Синоптики попереджають про туман на заході України Синоптики попереджають про туман на заході України
У Дніпрі та області оголосили штормове попередження У Дніпрі та області оголосили штормове попередження
Іспанська Майорка постраждала від повені (відео) Іспанська Майорка постраждала від повені (відео)
На Шрі-Ланці жертвами проливних дощів стали дев'ять осіб На Шрі-Ланці жертвами проливних дощів стали дев'ять осіб
Погода на завтра: в Україні буде сонячно і без опадів (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні буде сонячно і без опадів (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
89 %
755 мм
4.1 м/с
65 %
Стрічка новин