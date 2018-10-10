Іспанська Майорка постраждала від повені (відео)
П'ятеро осіб загинули.
Сильні дощі викликали повені на іспанському острові Майорка, п'ятеро людей загинули.
Повінь в Ірані: дев'ять ять осіб загинуло
Також три людини отримали травми, кілька людей, серед яких двоє громадян Великобританії, зникли безвісти, повідомляє Stormnews з посиланням на RTVE.
Найбільше постраждав муніципалітет Сан-Лоренсо. Відзначається, що в районах, охоплених повінню, виникли проблеми з електропостачанням і зв'язком. Евакуйовано 200 жителів.
Відео: youtube.com/ IB3 NOTÍCIES
Нагадаємо, дев'ять людей загинули через проливні дощі на Шрі-Ланці, тисячі людей були евакуйовані.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+18°... +7°
- Дніпро+20°... +8°
- Донецьк+21°... +5°
- Житомир+17°... +8°
- Запоріжжя+20°... +8°
- Івано-Франківськ+19°... +5°
- Київ+16°... +8°
- Кіровоград+18°... +9°
- Луганськ+20°... +4°
- Луцьк+20°... +6°
- Львів+19°... +7°
- Миколаїв+22°... +9°
- Одеса+22°... +8°
- Полтава+18°... +6°
- Рівне+20°... +6°
- Сімферополь+20°... +10°
- Суми+16°... +4°
- Тернопіль+19°... +5°
- Харків+17°... +5°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницький+19°... +5°
- Черкаси+17°... +7°
- Чернігів+18°... +5°
- Чернівці+18°... +8°
Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозоюПогода Стерлінг
Відчувається як:+25 °
Вологість:89 %
Тиск:755 мм
Вітер: 4.1 м/с
Ймовірність опадів:65 %
Схід:07:14
Захід18:37
Фаза місяця:
Стрічка новин