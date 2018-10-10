Іспанська Майорка постраждала від повені (відео)

П'ятеро осіб загинули.

Мальорка постраждала від повені / REUTERS

Сильні дощі викликали повені на іспанському острові Майорка, п'ятеро людей загинули.

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Також три людини отримали травми, кілька людей, серед яких двоє громадян Великобританії, зникли безвісти, повідомляє Stormnews з посиланням на RTVE.

Найбільше постраждав муніципалітет Сан-Лоренсо. Відзначається, що в районах, охоплених повінню, виникли проблеми з електропостачанням і зв'язком. Евакуйовано 200 жителів.

Відео: youtube.com/ IB3 NOTÍCIES

Нагадаємо, дев'ять людей загинули через проливні дощі на Шрі-Ланці, тисячі людей були евакуйовані.