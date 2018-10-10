У Дніпрі та області оголосили штормове попередження

На всій території області збережеться висока пожежна небезпека.

11-12 жовтня також прогнозується хмарна погода \ dpchas.com.ua

У Дніпрі та області з 10 по 12 жовтня на всій території збережеться висока пожежна небезпека.

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Про це повідомляє 056.ua з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області.

10 жовтня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі 5-10 тепла, вдень 16-21, по місту вночі 7-9 тепла, вдень 19-21.

11-12 жовтня також прогнозується хмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10, вдень 16-21.