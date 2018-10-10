Синоптики попереджають про туман на заході України

15:39, 10 жовтня 2018
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Видимість погіршиться до 200-500 м.

Завтра, 11 жовтня, у західних областях Україні очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 м. 

В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +22° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11 жовтня у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, яка погода очікується в Україні 11 жовтня. 

"В Україні завтра вже знайомий нам антициклон Віктор, сонце, холодна ніч та теплий день. Майже все те саме. Додаються типові друзяки осені та особливо антициклонів - тумани та серпанки", - повідомила вона.

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