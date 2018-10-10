Погода на завтра: в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)

16:30, 10 жовтня 2018
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На півдні вдень повітря прогріється до +23°.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН
Завтра в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 11 жовтня, в Україні без опадів, температура до +23°.

Тумані та серпанки: синоптик розповіла про погоду на завтра

Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура до +21°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +23°.

На заході України без опадів. Температура до +21°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +20°.

За народним прогнозом, 11 жовтня - Харитонів день, Харитон Іменинник, Катальник. Сьогодні один із найбільш неблагополучних днів у році. За сьогоднішнім днем предки ніяких особливих погодних прикмет не запам'ятали, але відносно жовтня стверджували: жовтень ходить по краю, виганяє птахів із раю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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