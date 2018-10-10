Погода на завтра: в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)
На півдні вдень повітря прогріється до +23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 11 жовтня, в Україні без опадів, температура до +23°.
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Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура до +21°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +23°.
На заході України без опадів. Температура до +21°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +20°.
За народним прогнозом, 11 жовтня - Харитонів день, Харитон Іменинник, Катальник. Сьогодні один із найбільш неблагополучних днів у році. За сьогоднішнім днем предки ніяких особливих погодних прикмет не запам'ятали, але відносно жовтня стверджували: жовтень ходить по краю, виганяє птахів із раю.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+18°... +7°
- Дніпро+20°... +8°
- Донецьк+21°... +5°
- Житомир+17°... +8°
- Запоріжжя+20°... +8°
- Івано-Франківськ+19°... +5°
- Київ+16°... +8°
- Кіровоград+18°... +9°
- Луганськ+20°... +4°
- Луцьк+20°... +6°
- Львів+19°... +7°
- Миколаїв+22°... +9°
- Одеса+22°... +8°
- Полтава+18°... +6°
- Рівне+20°... +6°
- Сімферополь+20°... +10°
- Суми+16°... +4°
- Тернопіль+19°... +5°
- Харків+17°... +5°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницький+19°... +5°
- Черкаси+17°... +7°
- Чернігів+18°... +5°
- Чернівці+18°... +8°