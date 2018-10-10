Завтра у Києві без опадів, температура до +16°
У столиці в четвер збережеться сонячна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, 11 жовтня в Києві без опадів, температура до +16°.
Синоптики попереджають про туман на заході України
Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +16°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 3,2 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:11, а зайде у 18:17.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 11 жовтня, в Україні без опадів, температура до +23°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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