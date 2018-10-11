Ураган "Майкл" досягнув Флориди: у США готуються до найгіршого (фото, відео)

Руйнівний ураган "Майкл", якого президент США Дональд Трамп охрестив "монстром", досяг узбережжя штату Флорида. На узбережжі штату фіксується швидкість вітру в 250 кілометрів на годину.

Потужний ураган "Майкл" вдарив по східному узбережжю штату Флорида. У другій половині дня місцями зафіксована швидкість вітру під час урагану у США сягала 250 кілометрів на годину, повідомили в американському Національному центрі протидії ураганам.

На даний момент потужність буревію "Майкл" досягла 4-ої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона. Утім, зафіксована швидкість вітру лише на два кілометри на годину поступається силі урагану найвищої, тобто 5-ої категорії. Про це пише DW.

Першим руйнівну силу стихії відчуло на собі місто Мексико Біч. Фахівці застерігають від небезпечних штормів із висотою хвилі понад чотири метри. Губернатор Флориди Рік Скотт назвав буревій "найстрашнішим штормом", котрий ця частина штату переживала за останні сто років, та застеріг від "неймовірного руйнування" на узбережжі.

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Губернатор також запевнив, що одразу після послаблення сили стихії в потерпілі регіони спрямують близько 1000 рятувальників. Крім того, місцева влада мобілізувала 3500 нацгвардійців для проведення рятувальних робіт. Загалом понад 375 тисяч жителів штату закликали евакуюватися через наближення урагану "Майкл".

Тим часом президент США Дональд Трамп пообіцяв направити всі доступні федеральні ресурси для підтримки Флориди. На думку Трампа, "Майкл", що спочатку був невеликим штормом, виріс до "монстра". Через ураган Трамп зустрівся у середу в Білому домі з главою Федерального агентства управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA) Броком Лонгом та з міністеркою внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсеном.

Ще добу тому ураган "Майкл" мав другу категорію потужності, за вечір досяг третьої, а вже вночі виріс до четвертої.