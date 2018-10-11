В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +23° (карта)
Сьогодні в Україні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 11 жовтня, в Україні без опадів, температура до +23°.
Синоптики попереджають про туман на заході України
Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +21°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +23°.
На заході України без опадів. Температура до +21°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +20°.
За народним прогнозом, 11 жовтня - Харитонів день, Харитон Іменинник, Катальник. Сьогодні один із найбільш неблагополучних днів у році. За сьогоднішнім днем предки ніяких особливих погодних прикмет не запам'ятали, але відносно жовтня стверджували: жовтень ходить по краю, виганяє птахів із раю.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+15°... +4°
- Дніпро+18°... +4°
- Донецьк+18°... +2°
- Житомир+16°... +4°
- Запоріжжя+19°... +5°
- Івано-Франківськ+20°... +5°
- Київ+17°... +5°
- Кіровоград+18°... +3°
- Луганськ+17°... +1°
- Луцьк+20°... +7°
- Львів+19°... +7°
- Миколаїв+21°... +7°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+16°... +4°
- Рівне+20°... +6°
- Сімферополь+19°... +9°
- Суми+16°... +4°
- Тернопіль+19°... +5°
- Харків+16°... +2°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницький+15°... +5°
- Черкаси+16°... +4°
- Чернігів+18°... +2°
- Чернівці+18°... +7°