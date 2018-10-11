У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +16°

Ввечері у столиці температура до +12°.

Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 жовтня в Києві без опадів, температура до +16°.

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Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +16°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:11, а зайде у 18:17.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 11 жовтня, в Україні без опадів, температура до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.