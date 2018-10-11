У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +16°
Ввечері у столиці температура до +12°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 11 жовтня в Києві без опадів, температура до +16°.
Синоптики попереджають про туман на заході України
Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +16°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 3,2 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:11, а зайде у 18:17.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 11 жовтня, в Україні без опадів, температура до +23°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+15°... +4°
- Дніпро+18°... +4°
- Донецьк+18°... +2°
- Житомир+16°... +4°
- Запоріжжя+19°... +5°
- Івано-Франківськ+20°... +5°
- Київ+17°... +5°
- Кіровоград+18°... +3°
- Луганськ+17°... +1°
- Луцьк+20°... +7°
- Львів+19°... +7°
- Миколаїв+21°... +7°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+16°... +4°
- Рівне+20°... +6°
- Сімферополь+19°... +9°
- Суми+16°... +4°
- Тернопіль+19°... +5°
- Харків+16°... +2°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницький+15°... +5°
- Черкаси+16°... +4°
- Чернігів+18°... +2°
- Чернівці+18°... +7°
Віргінія, США
+ 18 °
Ясно і безхмарноПогода Стерлінг
Відчувається як:+18 °
Вологість:65 %
Тиск:757 мм
Вітер: 7.4 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:15
Захід18:35
Фаза місяця:
Стрічка новин