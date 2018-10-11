У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +16°

08:30, 11 жовтня 2018
64
0

Ввечері у столиці температура до +12°.

Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua
Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 жовтня в Києві без опадів, температура до +16°.

Синоптики попереджають про туман на заході України

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +16°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:11, а зайде у 18:17.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 11 жовтня, в Україні без опадів, температура до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Київ#погода
Читайте також
У шести областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека У шести областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 2 тисячі осіб Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 2 тисячі осіб
"Майкл" став найсильнішим ураганом у Флориді за останні 80 років "Майкл" став найсильнішим ураганом у Флориді за останні 80 років
Укргідрометцентр попереджає про туман у західних областях Укргідрометцентр попереджає про туман у західних областях
У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +16° У Києві сьогодні буде сонячно, температура до +16°
Завтра у Києві без опадів, температура до +16° Завтра у Києві без опадів, температура до +16°
Погода на завтра: в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
65 %
757 мм
7.4 м/с
1 %
Стрічка новин