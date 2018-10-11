Укргідрометцентр попереджає про туман у західних областях

09:34, 11 жовтня 2018
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Видимість погіршиться до 200-500 м.

На заході України очікується туман / УНІАН
На заході України очікується туман / УНІАН

Сьогодні, 11 жовтня, у західних областях України очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 м.

В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +23° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вранці 11 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, що сьогодні в Україні збережеться тепла погода, однак очікуються тумани та серпанки. У таку погоду водіям треба бути особливо обережними вночі та вранці, коли тумани найгустіші. 

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Теги: #погода#туман
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