"Майкл" став найсильнішим ураганом у Флориді за останні 80 років

Через ураган у штатах Флорида, Алабама і Джорджія без електроенергії залишилися понад 300 тис. будинків і володінь.

Ураган "Майкл" став найсильнішим за останні 80 років / REUTERS

Ураган "Майкл", який накрив американський штат Флорида, став найсильнішим за останні 80 років.

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Зараз "Майкл" ослаб до першої категорії з п'яти, проте він знову зміцніє, коли просунеться вглиб території, після чого швидкість його зменшиться. У момент удару по Флориді швидкість вітру досягала 249 км/год, передає Euronews.

"Ураган "Майкл" став найстрашнішим ударом стихії по Флориді й одним з найбільш нищівних в історії США. Сьогодні наше першочергове завдання - знайти зниклих людей, врятувати тих, хто цього потребує, і надати допомогу всім постраждалим", - сказав губернатор штату Рік Скотт.

Через сильний ураган в штатах Флорида, Алабама і Джорджія без електроенергії залишилися понад 300 тис. будинків і володінь. Тут ввели режим надзвичайної ситуації, були евакуйовані майже півмільйона людей.

За попередньою інформацією, економічний збиток від урагану може перевищити 30 млрд доларів.

Нагадаємо, кількість жертв урагану "Флоренс" в США збільшилася ще на два. Таким чином, через ураган загинули 49 людей.