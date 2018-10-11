Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 2 тисячі осіб

11:50, 11 жовтня 2018
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За останніми даними, жертвами землетрусу і цунамі стали 2045 осіб.

Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS
Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS

У результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули більше 2 тисяч осіб.

У Коста-Риці стався землетрус

Про це повідомив представник національного Агентства з запобігання стихійних лих Індонезії Сутопо Нугрохо, передає Сіньхуа.

За останніми даними, жертвами землетрусу і цунамі стали 2045 осіб.

Через розгул стихії зруйновані 65,7 тисяч житлових будинків і 2736 навчальних будівель, 74,4 тисяч осіб були евакуйовані. Очікується, що економічний збиток від землетрусу і цунамі складе близько 660 млн доларів.

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Теги: #Індонезія#цунамі
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