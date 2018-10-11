У шести областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Пожежна небезпека утримається протягом 11-12 жовтня.

У шести областях очікується пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 11-12 жовтня у шести областях України очкується пожежна небезпека надзвичайного рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11-12 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Рівненській областях надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Раніше став відомий прогноз погоди на 11 жовтня. В Україні буде без опадів, місцями температура підніметься до +23°.