У шести областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека

12:53, 11 жовтня 2018
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Пожежна небезпека утримається протягом 11-12 жовтня.

У шести областях очікується пожежна небезпека / galinfo.com.ua
У шести областях очікується пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 11-12 жовтня у шести областях України очкується пожежна небезпека надзвичайного рівня.

Укргідрометцентр попереджає про туман у західних областях

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11-12 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Рівненській областях надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Раніше став відомий прогноз погоди на 11 жовтня. В Україні буде без опадів, місцями температура підніметься до +23°.

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Теги: #погода#пожежна небезпека
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