У шести областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Пожежна небезпека утримається протягом 11-12 жовтня.
Протягом 11-12 жовтня у шести областях України очкується пожежна небезпека надзвичайного рівня.
Укргідрометцентр попереджає про туман у західних областях
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"11-12 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Рівненській областях надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Раніше став відомий прогноз погоди на 11 жовтня. В Україні буде без опадів, місцями температура підніметься до +23°.
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