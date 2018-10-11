Індію накрив потужний тропічний шторм "Тітлі" (відео)

14:30, 11 жовтня 2018
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Через шторм евакуювали 300 тисяч осіб.

На Індію обрушився потужний шторм / twitter.com/TOICitiesNews
На Індію обрушився потужний шторм / twitter.com/TOICitiesNews

Вранці 11 жовтня східне узбережжя Індії накрив потужний тропічний шторм "Тітлі".

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Через розгул стихії евакуювали близько 300 тисяч жителів штатів Орісса і Андхра-Прадеш, двоє людей загинули, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

У момент виходу шторму на сушу швидкість вітру досягала 150 км/год. Очікується,що далі "Тітлі" буде рухатися на північ уздовж узбережжя штату Орісса до басейну річки Ганг в штаті Західна Бенгалія, поступово слабшаючи.

У постраждалих районах відкрили більше тисячі притулків. Рух залізничного і повітряного транспорту в районі шторму і в суміжних регіонах призупинено.

Нагадаємо, ураган "Майкл", який накрив американський штат Флорида, став найсильнішим за останні 80 років.

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Теги: #Індія#шторм
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