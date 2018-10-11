На Шрі-Ланці майже 70 тисяч осіб постраждали через сильні дощі
Жертвами негоди стали 12 осіб.
На Шрі-Ланці 12 осіб загинули, понад 69 тисяч постраждали через сильний вітер і проливні дощі.
Іспанська Майорка постраждала від повені (відео)
Зливи в країні почалися ще минулого тижня. Зараз дощі ослабли, однак влада рекомендують евакуйованим громадянам, розміщеним в тимчасових таборах, поки не повертатися додому через загрозу зсувів, передає Сіньхуа з посиланням на Центр з боротьби зі стихійними лихами Шрі-Ланки.
Наразі поліція і військові продовжують операцію з порятунку і надання допомоги постраждалим у районах, яких торкнулася негода.
Нагадаємо, вранці 11 жовтня на східне узбережжя Індії обрушився потужний тропічний шторм "Титли".
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