На Шрі-Ланці майже 70 тисяч осіб постраждали через сильні дощі

15:36, 11 жовтня 2018
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Жертвами негоди стали 12 осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На Шрі-Ланці 12 осіб загинули, понад 69 тисяч постраждали через сильний вітер і проливні дощі.

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Зливи в країні почалися ще минулого тижня. Зараз дощі ослабли, однак влада рекомендують евакуйованим громадянам, розміщеним в тимчасових таборах, поки не повертатися додому через загрозу зсувів, передає Сіньхуа з посиланням на Центр з боротьби зі стихійними лихами Шрі-Ланки.

Наразі поліція і військові продовжують операцію з порятунку і надання допомоги постраждалим у районах, яких торкнулася негода.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня на східне узбережжя Індії обрушився потужний тропічний шторм "Титли".

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Теги: #Індія#дождь
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