Прогноз погоди на завтра: в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)

16:30, 11 жовтня 2018
116
0

На півдні повітря прогріється до +22°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН
В Україні завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 жовтня в Україні збережеться сонячна погода, температура до +22°.

У шести областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Детальний прогноз погоди. На сході без опадів, температура до +18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +22°.

На заході України без опадів. Температура до +20°.

У північних областях буде ясно. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +18°.

За народним прогнозом, 12 жовтня - день Феофана Милостивого. Сьогодні тепло повертається. Погодні прикмети підказують: якщо на Феофана багато зірок - до сухої осені. Сьогодні може бути перший снігопад, але якщо ранок туманний, то до серйозних холодів ще далеко.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте також
Синоптики попереджають про туман на заході та в центрі України Синоптики попереджають про туман на заході та в центрі України
У Києві сьогодні буде сухо і по-осінньому тепло У Києві сьогодні буде сухо і по-осінньому тепло
Прогноз погоди на завтра: в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз) Прогноз погоди на завтра: в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)
На Шрі-Ланці майже 70 тисяч осіб постраждали через сильні дощі На Шрі-Ланці майже 70 тисяч осіб постраждали через сильні дощі
Індію накрив потужний тропічний шторм "Тітлі" (відео) Індію накрив потужний тропічний шторм "Тітлі" (відео)
У шести областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека У шести областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 2 тисячі осіб Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 2 тисячі осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 17 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
65 %
744 мм
7.4 м/с
1 %
Стрічка новин