Прогноз погоди на завтра: в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)

На півдні повітря прогріється до +22°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 жовтня в Україні збережеться сонячна погода, температура до +22°.

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Детальний прогноз погоди. На сході без опадів, температура до +18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +22°.

На заході України без опадів. Температура до +20°.

У північних областях буде ясно. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +18°.

За народним прогнозом, 12 жовтня - день Феофана Милостивого. Сьогодні тепло повертається. Погодні прикмети підказують: якщо на Феофана багато зірок - до сухої осені. Сьогодні може бути перший снігопад, але якщо ранок туманний, то до серйозних холодів ще далеко.

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