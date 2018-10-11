У Києві завтра очікується сонячна погода, температура до +17°
Завтра в столиці буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 12 жовтня, в Києві без опадів, температура до +17°.
У шести областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень +17°, ввечері - до +12°. Вітер східний та північно-східний, до 3,2 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:13, а зайде у 18:13.
Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Україні збережеться сонячна погода, температура до +22°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+16°... +3°
- Дніпро+19°... +4°
- Донецьк+18°... +2°
- Житомир+17°... +4°
- Запоріжжя+19°... +5°
- Івано-Франківськ+20°... +4°
- Київ+17°... +5°
- Кіровоград+18°... +3°
- Луганськ+17°... 0°
- Луцьк+20°... +7°
- Львів+19°... +7°
- Миколаїв+20°... +6°
- Одеса+21°... +7°
- Полтава+17°... +4°
- Рівне+20°... +6°
- Сімферополь+19°... +9°
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- Тернопіль+19°... +5°
- Харків+16°... +2°
- Херсон+21°... +7°
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