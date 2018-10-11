У Києві завтра очікується сонячна погода, температура до +17°

17:00, 11 жовтня 2018
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Завтра в столиці буде тепло.

У Києві завтра буде сонячно / фото УНІАН
У Києві завтра буде сонячно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 12 жовтня, в Києві без опадів, температура до +17°.

У шести областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень +17°, ввечері - до +12°. Вітер східний та північно-східний, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:13, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Україні збережеться сонячна погода, температура до +22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#Киев
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