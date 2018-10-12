В США смертоносний ураган «Майкл» забрав життя шести людей (відео)

На сході США понад 800 авіарейсів скасували через ураган «Майкл».

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Число загиблих через ураган «Майкл» в США зросла до шести осіб.

За даними телеканалу CNN, люди загинули в штатах Північна Кароліна, Флорида і Джорджія.

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Раніше повідомлялося, що на сході США понад 800 авіарейсів скасували через ураган «Майкл».

Як зазначалося, понад 2,4 тисячі рейсів затримуються через ураган.