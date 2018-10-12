Погода на сьогодні: в Україні без опадів, місцями температура до +22° (карта)
В Україні сьогодні буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, 12 жовтня в Україні збережеться сонячна погода, температура до +22°.
У шести областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Яка погода буде сьогодні. На сході без опадів, температура до +18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +22°.
На заході України без опадів. Температура до +20°.
У північних областях буде ясно. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +18°.
За народним прогнозом, 12 жовтня - день Феофана Милостивого. Сьогодні тепло повертається. Погодні прикмети підказують: якщо на Феофана багато зірок - до сухої осені. Сьогодні може бути перший снігопад, але якщо ранок туманне, то до серйозних холодів ще далеко.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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