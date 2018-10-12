У Києві сьогодні буде сухо і по-осінньому тепло

Температура вдень у столиці до +17°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 12 жовтня, у Києві без опадів, температура до +17°.

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Докладний прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +17°, ввечері - до +12°. Вітер східний та північно-східний, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:13, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Україні збережеться сонячна погода, температура до +22°.

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