Синоптики попереджають про туман на заході та в центрі України

09:28, 12 жовтня 2018
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Очікується, що видимість погіршиться до 200-500 м.

На заході та в центрі України очікується туман / фото УНІАН
На заході та в центрі України очікується туман / фото УНІАН

Сьогодні, 12 жовтня, у західних та центральних областях України очікується туман, погіршення видимості до 200-500 м.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 12 жовтня вранці у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях туман, видимість погіршиться до 200-500 м.

Нагадаємо, 12 жовтня в Україні збережеться сонячна погода, температура до +22°.

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Теги: #погода#туман
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