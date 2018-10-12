Число жертв повені на Майорці зросло до десяти осіб

10:52, 12 жовтня 2018
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Повінь на острові викликали сильні дощі.

Острів Майорка постраждав від повені / REUTERS
Острів Майорка постраждав від повені / REUTERS

Десять осіб, серед яких двоє підданих Великобританії і громадянка Нідерландів, загинули в результаті повені на іспанській Майорці.

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Повінь на острові викликали сильні дощі. Людям доводилося рятуватися на дахах будинків і навіть на деревах, повідомляє Euronews.

Зараз на острові ліквідують наслідки затоплення, комунальні служби розбирають завали на вулицях і дорогах. На допомогу жителям Майорки місцева власта направила 630 рятувальників і військових.

Нагадаємо, на Шрі-Ланці 12 осіб загинули, понад 69 тисяч постраждали через сильний вітер і проливні дощі.

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Теги: #Іспанія
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