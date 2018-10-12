Погода на вихідні: в Україні буде тепло і сухо (карта)

Погода в містах України на вихідних: у денний час місцями очікується до +21°.

На вихідних в Україні буде тепло / УНІАН

На вихідних в Україні збережеться тепла погода, по всій країні без опадів.

Згідно з даними Погода УНІАН, прогноз погоди у суботу в Києві: без опадів, температура повітря вночі +4°, вдень +16°. У неділю сонячно, +6°...+17°.

У Львові завтра очікується сонячна погода, вночі +6°, вдень +19°. У неділю ясно і без опадів, +5°...+18°.

Читайте також Погода на сьогодні: в Україні без опадів, місцями температура до +22° (карта)

У Луцьку в суботу вночі +4°, вдень +16°, без опадів. У неділю вночі +6°, вдень +20°, мінлива хмарність.

У Вінниці в суботу переважно без опадів, температура повітря +7°...+17°. У неділю до +17°, сонячно.

Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +6°, вдень +19°. У неділю +7°...+21°.

Погода в Харкові в суботу: без опадів, температура вночі +5°, вдень +18°. У неділю +6°...+18°, сонячно.

Прогноз на 13 жовтня / УНІАН

Прогноз на 14 жовтня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +5°, вдень +18°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +6°...+19°.

У Сімферополі завтра буде ясно, +8°...+17°. У неділю +8°...+20°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +8°, вдень +18°. У неділю мінлива хмарність, температура до +21°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +2°, вдень +18°. У неділю температура до +19°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +19°. У неділю +6°...+19°, без опадів.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +17°. У неділю мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +18°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +4°, вдень +19°. У неділю сонячно, вночі +1°, вдень до +19°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +19°. У неділю температура до +19°, хмарно з проясненнями.

У Сваляві завтра буде сонячно, +21°, в неділю без опадів, температура повітря +4° ...+21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.