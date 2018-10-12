Погода на вихідні: в Україні буде тепло і сухо (карта)
Погода в містах України на вихідних: у денний час місцями очікується до +21°.
На вихідних в Україні збережеться тепла погода, по всій країні без опадів.
Згідно з даними Погода УНІАН, прогноз погоди у суботу в Києві: без опадів, температура повітря вночі +4°, вдень +16°. У неділю сонячно, +6°...+17°.
У Львові завтра очікується сонячна погода, вночі +6°, вдень +19°. У неділю ясно і без опадів, +5°...+18°.
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, місцями температура до +22° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +4°, вдень +16°, без опадів. У неділю вночі +6°, вдень +20°, мінлива хмарність.
У Вінниці в суботу переважно без опадів, температура повітря +7°...+17°. У неділю до +17°, сонячно.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +6°, вдень +19°. У неділю +7°...+21°.
Погода в Харкові в суботу: без опадів, температура вночі +5°, вдень +18°. У неділю +6°...+18°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +5°, вдень +18°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +6°...+19°.
У Сімферополі завтра буде ясно, +8°...+17°. У неділю +8°...+20°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +8°, вдень +18°. У неділю мінлива хмарність, температура до +21°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +2°, вдень +18°. У неділю температура до +19°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +19°. У неділю +6°...+19°, без опадів.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +17°. У неділю мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +18°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +4°, вдень +19°. У неділю сонячно, вночі +1°, вдень до +19°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +19°. У неділю температура до +19°, хмарно з проясненнями.
У Сваляві завтра буде сонячно, +21°, в неділю без опадів, температура повітря +4° ...+21°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+16°... +2°
- Дніпро+19°... +5°
- Донецьк+18°... +5°
- Житомир+16°... +4°
- Запоріжжя+19°... +6°
- Івано-Франківськ+20°... +3°
- Київ+17°... +4°
- Кіровоград+18°... +3°
- Луганськ+19°... +3°
- Луцьк+20°... +5°
- Львів+19°... +7°
- Миколаїв+18°... +6°
- Одеса+21°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Рівне+21°... +3°
- Сімферополь+18°... +9°
- Суми+16°... +3°
- Тернопіль+19°... +3°
- Харків+18°... +4°
- Херсон+19°... +7°
- Хмельницький+18°... +2°
- Черкаси+15°... +4°
- Чернігів+17°... +1°
- Чернівці+18°... +4°